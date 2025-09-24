【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 4-0 東京ヴェルディ(9月23日/ノエビアスタジアム神戸)【映像】５人翻弄！ 神戸FWの「衝撃カットイン弾」ヴィッセル神戸のFW宮代大聖が、三笘薫を彷彿とさせるカットインシュートを決めた。合計5人のブロックを無力化した衝撃弾にファンが歓喜している。9月23日のJ1リーグ第31節で神戸は東京ヴェルディと対戦。その38分だった。神戸が左サイドの高い位置でスローインを獲得すると、FW大迫勇