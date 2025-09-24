自民党総裁選の立候補者はきょう、去年の衆院選で落選した前議員らの会合に出席し、党の再生に向けた道筋や経済政策などについて説明しました。総裁選に立候補している5人はきょう午前、去年の衆院選で落選した前議員らの会合に個別に出席し、党の再生や経済対策などについて訴えました。小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）「現役世代がこの将来に対して希望を持てるような政策を打ち出していきたい」茂木敏充 前幹事長