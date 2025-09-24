東京証券取引所休日明け24日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落し、下げ幅は休日前の終値から一時200円を超えた。平均株価は最高値圏で推移していることから、当面の利益を確定するための売り注文が優勢となった。午前終値は休日前の22日終値と比べ193円36銭安の4万5300円30銭。東証株価指数（TOPIX）は5.86ポイント安の3157.31。米連邦準備制度理事会のパウエル議長は23日の講演で米国のインフレと雇用の双