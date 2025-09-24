ライトラガービール「ミケロブ・ウルトラ」が、米国のビール販売量でトップに立った/Justin Sullivan/Getty Images（ＣＮＮ）ビール大手のアンハイザー・ブッシュが販売するライトラガービール「ミケロブ・ウルトラ」が、米国のビール販売量でトップに立った。ＣＮＮが入手した市場調査会社サーカナのデータによると、ミケロブ・ウルトラは９月１４日までの１年間の米小売り販売量で「バドライト」を抜き、ライバルのコンステレー