警察車両の赤色灯24日午前10時15分ごろ、東京都江戸川区東小岩5丁目の路上で「店の人がスプレーをかけられた」と目撃者から110番があった。警視庁小岩署によると、黒っぽい格好の2人が催涙スプレーのようなものを噴射し逃走したとみられる。男女3人が目の痛みを訴えており、署が行方を追っている。現場はJR小岩駅から東約600メートルの住宅街。