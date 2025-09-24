櫻坂46・二期生の井上梨名さんがグループを卒業することを、自身の公式ブログで公表しました。【写真を見る】【 櫻坂46 】二期生・井上梨名さん卒業を発表「いっぱい転んで、いっぱい立ち上がってきた7年間」10月29日発売の13thシングルの活動を最後に井上さんはブログで「10月29日に発売される13枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂46を卒業します。」と報告しました。 井上さんは「2018年の夏。すごい奇跡が起きました