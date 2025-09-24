日産自動車が、サッカーのイングランド・プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティー（マンC）などを傘下に持つ英国のシティー・フットボール・グループとのグローバル・パートナーシップ契約を終了したことが24日分かった。業績不振で全社的にコスト削減を進めており、その一環とみられる。