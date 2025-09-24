兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝（すがわら・たかし）さんが11日午後4時34分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことが24日、分かった。81歳。所属事務所が発表した。19日に神奈川県内の斎場で、家族、親戚で密葬が執り行われた。喪主は妻けい子（けいこ）さん。お別れの会などは未定。アマチュア時代のビリー・バンバンのメンバーだったせんだみつお（78）が日刊スポーツの取材に応じ、菅原さんをしのんだ。コメントは