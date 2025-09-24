【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 現在のEUR/JPYは174円台前半を中心とした取引。先週は10日の172円14銭を底とした上昇基調の中、先週後半に174円台半ばをトライ。金曜日、日本銀行（BoJ）9月会合で政策金利を0.5%で据え置いた際に、2名の0.25％利下げ主張が出たことや、日銀保有ETF,J-REITの売却決定を受けた円買いに一時174.00円を下回る場面も見られたが、すぐに安値から反発。週明け再び174円台半ばを