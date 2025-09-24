朝日放送（ＡＢＣテレビ）のバラエティー番組「相席食堂」（火曜・午後１１時１０分）が２３日に放送され、女優の本田望結（２１）が出演した。今回は「Ｚ世代相席」と題し、子役出身の鈴木福と本田がロケに参加した。本田は暑い街として知られる埼玉・熊谷へ。御朱印が人気の寺を参拝し、「結婚願望があるので、結婚したいですと伝えました」と告白。その後は酒蔵で日本酒を試飲し、「辛いけど、いい意味で残らないですね。