◆第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝９月２４日、栗東トレセンドバイ・ワールドＣ３着以来の実戦となるフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がＣＷコースで豪快な動きを見せた。内からコンティノアール（５歳オープン）を６馬身追走。直線ではグイッと脚を伸ばし、６ハロン８０秒６―１１秒１の好時計で２馬身突き放した。見守