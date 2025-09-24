大分県議会の第3回定例会は、24日最終日を迎え、賃上げや人手不足対策を盛り込んだ一般会計補正予算案などが可決されました。 県議会 また、2026年春開校予定の県立の夜間中学の名称が「学びヶ丘中学校」となることも正式に決まりました。 県議会最終日の24日は各常任委員会の委員長報告の後、採決が行われました。 その結果、およそ108億3400万円の一般会計補正予算案など執行部が提案した議案のうち決算議案