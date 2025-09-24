乾燥大麻を所持した罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）について、東京地裁は保釈を認める決定をしました。保釈金は200万円です。清水被告は今月3日、東京・杉並区の自宅を警視庁に家宅捜索された際に、乾燥大麻0.392グラムを所持したとして、今月22日に麻薬取締法違反の罪で、東京地検に起訴されました。清水被告の起訴を受けて弁護人が今月22日、保釈を請求していましたが、東京地裁は24日、これを認める決定をしました。保