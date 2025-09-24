■これまでのあらすじ娘のメメがイヤイヤ期を迎え、おおらかな心で接しようと思っていた母親のまろだったが、すぐにそれが無理だと悟る。そこで自分の心の平穏を保つことを優先しながら、試行錯誤して対応することに。洋服にこだわりが強くなった際はお気に入りの服を自分で選ばせて買って楽しく着替えができるようにし、お出かけを拒否されれば素直に抱っこされるようなシチュエーションを作って抱っこで外出するのだった。■なん