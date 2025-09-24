◇MLB ダイヤモンドバックス-ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)大谷翔平選手のフィールディングで失点のピンチを脱しました。14度目の先発登板となった大谷選手は初回と2回を三者凡退で抑える上々の立ち上がり。3回にピッチャー強襲の当たりで打球が体に当たるアクシデントがありましたが、その後も影響はなく投球を続けていきます。5回に1アウトからアレク・トーマス選手にヒットを許しますが、続くジェームズ・マ