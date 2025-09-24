女優・奥菜恵が２２日、インスタグラムを更新。両国国技館で相撲観戦したことを報告した。奥菜は「大相撲９月場所！！！こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館」と、客席で笑顔の写真を投稿。「お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました」と振り返った。相撲ファンで、昨年は輝の結婚式に出席したことも話題となった。この日も高田川部屋の湘南乃海、白鷹山、竜電、輝との