バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、23日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見3時間SP」（火曜午後7時）に出演。石原慎太郎さんの妻と自身の母親が「ママ友だった」と明かした。この日は、慎太郎さんの長男の元衆院議員伸晃氏、次男の俳優良純、三男の衆院議員宏高氏、四男の画家延啓氏の4人兄弟がそろって出演。延啓氏と自身の兄が同じ幼稚園に通っていた縁で、石原家と幼少期に交流があり「今思い