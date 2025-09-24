昨シーズン、ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。9月22日（月）放送の同企画では、ロバーツ監督が9月絶好調の山本由伸選手への評価、そしてブルペン事情について語る場面があった。©AbemaTV,Inc.【写真】山本由伸が9月“防御率0点台”の理由「彼のフォームには…」9月の月間防御率が0点台と驚異の成績を記録している