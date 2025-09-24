9月22日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、恒例のドッキリ企画「裸の王様度チェック」が実施された。打ち合わせ中に失礼な態度をとった芸能人は、周囲にきちんと注意してもらえるか？“裸の王様”になっていないかをチェックするこの企画。今回は加護亜依が仕掛け人となり、後輩の峯岸みなみをターゲットにドッキリを仕掛けた。【映像】加護亜依、峯岸みなみへの“タバコ”ドッキリで暴走！「乱れててもいいじゃん」