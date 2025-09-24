秋の全国交通安全運動にあわせ、長岡市ではドライバーに反射材などを配り、事故防止を呼びかけました。「秋の交通安全運動やっておりまして安全運転で」長岡市で行われた交通指導には警察や交通安全協会などおよそ20人が参加。ドライバーに反射材などを配り交通安全を呼びかけました。県内ではことしに入り9月23日までに1717件交通事故が発生し、38人が亡くなっています。長岡警察署交通課川本純 安全教育係長「夕