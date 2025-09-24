精緻に画面に配置される美術、ポップかつ淡い色使い、シンメトリーな構図など、個性的な美意識がみなぎるヴィジュアル面が大きく評価され、多くのファンを生んできた、映画監督ウェス・アンダーソン。その新たな一作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』は、従来のアンダーソン監督の特徴をなぞりながらも、一方で、その心地よさを崩そうともする映画だ。 参考：ユーモラスなベニチオ・デル・トロの姿が