さっぱりダレが絶妙にマッチ！ビタミンたっぷりの具材を乗せたら食べ応え満点のサラダうどんに◎【画像を見る】魚介缶詰とプラスαで手軽に始める！「骨活」レシピ10品マンネリ化しがちなうどんも、さば缶を使えば栄養満点の一品に。火を使わず具材を乗せるだけのお手軽レシピだから、忙しい日のランチにもぴったり！簡単に作れる"栄養チャージ"レシピです。魚介缶詰を使ったバラエティ豊かな簡単レシピを教えてくれたのは料理研究