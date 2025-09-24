「怒りの感情のない人間になりたい」「倹約とは金と米を散らすためにやるのだ」。あのドラマの「悪役」、その「真の姿」とは（松平定信像、写真：TAKEZO／PIXTA）松平定信自画像（鎮国守国神社［三重県桑名市］所蔵、写真：Wikimedia Commons）NHK大河「ドラマべらぼう〜蔦重栄華之夢噺〜」では、「田沼病」の克服を掲げ、質素倹約を宣言する松平定信を敵視する「蔦屋重三郎」の視点から描かれている。しかし、実際の定信と田沼意