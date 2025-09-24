２４日前引けの日経平均株価は前営業日比１９３円３６銭安の４万５３００円３０銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は８億５９０１万株、売買代金概算は２兆９３８２億円。値上がり銘柄数は６４９、対して値下がり銘柄数は８９３、変わらずは７５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は利益確定の売りに押される地合いとなった。日経平均はここ急ピッチの上昇を続けてきたが、前日の米国株市場でＮＹダウが５日ぶり