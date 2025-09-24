・アクセルが大幅続伸、２６年３月期業績見通しと配当予想を上方修正 ・岡本硝子が切り返し急、ＡＩ半導体実装向け新型露光装置にフライアイレンズが採用 ・ＤＭＰはＳ高、独自開発のＳｏＣ搭載した開発キットの受注開始 ・栗林船は大幅高で３連騰、今期業績予想引き上げに続き立会外での自社株買いを実施 ・メックが続急騰で新値街道を快走、ＡＩサーバー向け金属表面処理剤にスポットライト ・マーチャン