（花蓮中央社）台風18号に伴う大雨の影響で23日午後、せき止め湖から水があふれ出し、下流で冠水や浸水の深刻な被害が生じた東部・花蓮県。県災害対策センターによると、24日午前6時までに14人が死亡し、18人がけがをした。死者の多くは県中部・光復郷に住む高齢者で、水没した住宅の1階部分で発見したという。同県馬太鞍渓のせき止め湖は23日午後2時50分にあふれ出し、土砂混じりの水が下流に流れ込んだ。堤防は決壊し、激流によ