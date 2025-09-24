きのう夕方、酒田市で、高齢の男性が川の中に倒れているのが見つかりました。男性は心肺停止の状態で、その場で死亡が確認されました。警察が当時の状況について調べを進めています。 【写真を見る】【現場動画】川で男性死亡その場で死亡確認も警察が捜査男性は「エビをとりに」と話す（山形・酒田市） 警察や消防によりますと、きのう午後6時ごろ、酒田市中野俣の中野俣川（なかのまたがわ）で72歳の男性が倒れていると男