●配当金 ○2025年8月の配当支払額は前年同月比0.9％減となりました。7月は同2.2％増、6月は同12.8％増、5月は同0.02％増、4月は同9.5％増、3月は24.8％増、2月は同8.2％減、1月は同12.5％増でした。年初来では前年同期比で5.2％増となっています。2024年通年の配当支払額は前年比6.44％増でした（2023年は同5.05％増、2022年は同10.81％増）。 ⇒8月の配当支払い金は1株当たり7.58ドルと、前年同月の7.65ドルを下回り