新潟市中央区の万代島エリアで、恒例のイルミネーションが始まっています。テーマカラーの『青』を基調とした光が幻想的な空間を演出しています。 今年で5年目を迎えた『万代島光の航路 1マイル Voyage 2025』。新潟市中央区の萬代橋から朱鷺メッセまでの約700mがライトアップされています。テーマは「平和への祈り」で、ライトアップされた立体造形が並ぶなど華やかな空間が演出されています。 「