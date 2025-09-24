日経225先物は11時30分時点、前日比240円安の4万5080円（-0.52％）前後で推移。寄り付きは4万5360円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万5305円）を上回り、買いが先行して始まった。直後につけた4万5370円を高値に軟化し、現物の寄り付き直後には4万5040円まで売られた。売り一巡後は4万5150円～4万5250円辺りで下げ渋る動きをみせていたが、終盤にかけてレンジを下抜け、4万4970円と節目の4万5000円を割り込む場面もみられ