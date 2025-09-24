下水道事業の財源を確保するため、広島市で24日からマンホールのふたへの広告の募集が始まりました。新たに募集が始まったのは、広島市中区の白島通りの歩道にある下水道マンホールのふたへの広告です。広島市の下水道インフラを維持するための財源確保が目的で、直径60センチほどの大きさの広告を掲載できます。今年7月には、相生通りの5か所ですでに広告の掲載が始まっていて、白島通りなどを加えた33か所で追加募集