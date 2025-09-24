バルセロナは23日、スペイン代表MFガビがしばらく離脱することを明らかにした。トレーニング中に右ひざを痛めたガビは、8月23日に行われたラ・リーガ第2節のレバンテ戦に出場したのを最後に欠場が続いていた。当初は手術を回避することが見込まれていたものの、バルセロナは内側半月板損傷の治療のために関節鏡手術を受け、半月板を温存するために縫合術を受けたことを発表。これにより、回復期間は約4〜5カ月が見込まれること