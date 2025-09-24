23日夜、長野県池田町の神社で行われた祭りで、引かれていた山車が横転し乗っていた小中学生5人が軽いけがをしました大勢の人に引かれ、勢いよく進んでいく山車。次の瞬間、左に傾き横転しました。警察によりますと23日午後9時ごろ、池田町の池田八幡神社の境内で行われていた例大祭で大人7人と子ども14人のあわせて21人が乗った山車が引かれていたところ、横転しました。この事故で、山車に乗っていた9歳から14歳の小中学生の男女