下関警察署は大規模な災害による被害で庁舎が使えなくなった際に近くの高台にある梅光学院中学校・高校の施設を使うことができるよう学校と協定を締結しました。協定締結式では下関署の錨敏之署長と梅光学院の樋口紀子理事長が協定書に署名しました。協定では地震や津波などの大規模災害によって下関警察署が被害を受けた際に梅光学院中学校・高校の施設の一部を代替施設として使うことができるとしています。具体的には学校のグラ