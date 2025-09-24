2025年9月22日、中国メディアの揚子晩報は、日本で「リンゴ病」（伝染性紅斑）の流行が続いていると報じた。記事は、日本で昨年末からリンゴ病の流行が続いており、現在ピークを迎えていると紹介。厚生労働省と国立感染症研究所のデータによると、全国約3000の定点医療機関における1機関当たりの患者報告数は平均2．28人に達し、1999年の観測開始以来、過去最高を記録したと伝えている。また、報告される患者は5〜9歳の子どもを中