24日未明、上越市の工場で火事がありました。出火当時、工場内には従業員がいましたが全員逃げて無事でした。 火事があったのは、上越市柿崎区柿崎の理研製鋼の工場です。警察と消防によりますと、24日午前2時半ごろ工場の従業員から「建物内で煙が充満している何が燃えているかはわからない」と119番通報がありました。消防車8台が出動し、火は約2時間後に消し止められました。 工場の中にいた人は全員避難し、この火事によ