矢沢永吉が24日、通算35枚目となるニューアルバム『I believe』をリリースした。6年ぶりのオリジナルアルバムであり、ソロデビュー50周年を迎えた節目の年に発表される同作には、全11曲を収録。収録曲「真実」は、フジテレビ系ドラマの主題歌としても話題を集めている。【画像】ファン垂涎…！矢沢永吉デジタルキャンペーン 特典待ち受け画像今回のリリースにあわせて、矢沢本人が手がけたセルフライナーノーツが公開された。5