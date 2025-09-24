10月にシーズン開幕を迎える広島ドラゴンフライズを応援しようと、ラッピング電車の運行が始まりました。お披露目されたのは24日から運行する「広島ドラゴンフライズラッピング電車」です。10月4日のシーズン開幕を前に、広島電鉄が運行し、今回で10代目となります。出発式には琉球から移籍してきた伊藤 達哉 選手が出席し意気込みを語りました。■広島ドラゴンフライズ 伊藤達哉 選手「皆さんの思いをしっかりと形に