TOKYO FM¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¸å1¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9·îËö¤ÇÊüÁ÷³«»Ï5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢29Æü¡Á10·î2Æü¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ì¥Ï¥Ê5¼þÇ¯´¶¼ÕWEEK¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÄ¶¹ë²Ú¡ª¡Ø¥À¥ì¥Ï¥Ê²Æº×¤ê2025¡Ù¤ÎÌÏÍÍ29Æü¤ÏÇÐÍ¥¡¦Çë¸¶Íøµ×¤¬ÅÐ¾ì¡£»³ºê¤ÈÆ±¤¸Ãæ¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿Æ±ÁëÀ¸¤Ç¤¢¤ëÇë¸¶¤¬¡¢5¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£30Æü¤Ï¡¢¥À¥ì¥Ï¥Ê²Æº×¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥À¥¦9