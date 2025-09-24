24日朝は、東日本や北日本を中心に冷え込み、関東も各地でこの秋1番の肌寒さとなりました。関東は、日中もカラッとした秋の陽気が続きますが、25日以降は暑さが戻る見込みで、朝晩と日中の気温差が大きくなりそうです。■各地でこの秋1番の肌寒さ24日朝は、東日本や北日本を中心に冷え込み、関東もこの秋1番の肌寒さとなりました。最低気温は、北海道の標茶やぬかびら源泉郷で3.7℃と、霜が降りるほどの冷え込みとなったほか、盛岡