◇MLB ヤンキース3×ー2ホワイトソックス(日本時間24日、ヤンキー・スタジアム)ア・リーグは全チーム残り6試合の段階でブルージェイズのみがポストシーズン進出と激戦を繰り広げていましたが、ヤンキースが逆転勝利で2年連続出場のチケットを手にしました。1-2で1点を追う展開のヤンキースは2回以降なかなか得点を奪えません。迎えた最終回、先頭から2者連続のヒットを奪いチャンスをつかむも、トレント・グリシャム選手の打球が併