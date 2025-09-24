俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、ムック『CHEER（チア） Vol.62』（10月1日発売）の表紙と巻頭特集に登場する。【動画】森崎ウィン＆向井康二、お互いが演じた役への“愛おしさ”明かす10月31日に公開される映画『（LOVE SONG）』で共演する森崎と向井。映画のタイトルにちなみ、ふたりが “心を奪われた楽曲”を聞くと、 森崎は「ブルーノ・マーズがまだ有名じゃないころからずっと大好きで、『こういうアーティスト