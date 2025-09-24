カプコンは、ニトリとコラボレーションし、「モンスターハンターワイルズ」「ストリートファイター6」デザインのゲーミングチェア3モデルの予約受付を、2025年9月17日に「ニトリ公式オンラインショップ」ではじめた。いずれも11月21日以降に発送予定。キャラクターのアートやアイコン、マークをあしらう「ゲーミングチェア『モンスターハンターワイルズ』海竜 ラギアクルス」は、「モンスターハンターワイルズ」で復活したモンスタ