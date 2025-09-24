俳優の風間俊介と庄司浩平が、23日に更新されたテレ東ドラマ24『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムに登場。スーツ姿で「あーん」をする2人のオフショットが公開された。【写真】「めちゃ最高」「あーん」オフショットを公開した風間俊介＆庄司浩平原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連