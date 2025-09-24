7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」（ネオジャポニズム）の瀬戸みるかが、新作EP「NON LABEL」について都内でソロインタビューに応じた。「闘う」をコンセプトに掲げる7人の新体制で届けられた7曲。その中で、自身にとっての転機となった一曲がある。「Never fade away」。歌との向き合い方を変えてくれた、大切な歌になった。（「推し面」取材班）レコーディングに入る前には、いつも決まったルーティンがある。曲ごとの