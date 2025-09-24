26歳の女性タレントが狙いを定めた“落としたい”男にあざとすぎる言動を繰り出し、ライバルの“金目当て”な女子を泣かせてしまう事態に…！？【映像】スタイル抜群の元青学ミスコン美女『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。