お金の話は、たとえ夫婦間でもデリケートな話題ですよね。相手のお金まですべて把握している人もいれば、分からない人もいるのでは？ 今回は筆者の知人が長年抱えていたという【お金の不満】についてのエピソードをご紹介します。 繰り返される夫のモラハラ発言 「一体誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ！」「お前が働かないから、うちは貧乏なんだ！」 結婚して30年、専業主婦の私に、夫は口癖のようにそん