モデルでタレントのｐｅｃｏが２４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。実家にいたこところの強盗被害を告白した。番組では、１０月に空き巣被害が増加するとして、有効な防犯対策などについて特集した。空き巣被害にあった経験を問われたｐｅｃｏは「空き巣ではないんですけど。大分前なんですけど、２７、２８年前なんですけど強盗に入られたことがあって。私まだ１歳か２歳で子ども部屋で寝てたので大丈夫だったん