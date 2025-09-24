音楽制作やキャリア形成をテーマにしたトークイベント『プロ音楽家になるための３ルール〜DE DE MOUSEが語る音楽制作とキャリア形成』が、29日に東京・御茶ノ水RITTOR BASEで開催される。10月4日、5日に東京・KANDA SQUAREで開催されるイベント『サンレコフェス2025』のプレイベントとして実施されるもので、ゲストにDE DE MOUSEを迎えたプレミアムなセッションが繰り広げられる。【集合ショット】タマちゃんと一緒にグッズをア