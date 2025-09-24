ホンダ独自のハイブリッド技術が進化を遂げ、走る喜びを高次元で磨き上げた6代目プレリュード。日常での使いやすさも追求したという"デートカー"として一世を風靡したホンダの2ドアクーペ・プレリュードが、2001年の生産終了から24年の時を経て、ついに復活！令和の時代に2ドアクーペを復活させた"真意"とは？時代錯誤か、それとも未来への布石か。自動車研究家・山本シンヤ氏が新型プレリュードに速攻試乗し、その"走りの本気"